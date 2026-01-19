Giancarlo Giammetti è stato il compagno e socio di Valentino Garavani, contribuendo in modo significativo al successo della maison di moda. La loro collaborazione ha rappresentato un elemento fondamentale nello sviluppo dell'impero della moda italiana, unendo talento creativo e strategico. La presenza di Giammetti fu determinante anche nel salvare Valentino da una difficile situazione finanziaria, rafforzando così il loro legame professionale e personale.

Valentino Garavani è stato legato a lungo da un rapporto sentimentale e di lavoro con Giancarlo Giammetti, compagno e socio. Dal loro incontro casuale nel 1960, nacque la cooperazione che trasformò Valentino in un brand globale. Giammetti gestiva l'organizzazione, Valentino creava i suoi capolavori. Insieme hanno fondato la Maison, promosso il "rosso Valentino" e creato una fondazione culturale.

Valentino, la lunga relazione d’amore e di lavoro con Giancarlo Giammetti che lo salvò dalla bancarottaValentino Garavani, iconico stilista italiano, ha condiviso una lunga relazione di collaborazione e amicizia con Giancarlo Giammetti, che gli ha consentito di superare momenti difficili, inclusa una possibile bancarotta.

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: una vita insieme, tra amore, lavoro e silenzi scelti - L'imperatore della moda, riservatissimo sul suo privato, ha vissuto una relazione di dodici anni con l'inseparabile braccio destro Giancarlo Giammetti, che qualche anno fa diceva: «Che incredibile amo ... vanityfair.it