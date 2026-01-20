Valentino Garavani chi è il compagno e socio Giancarlo Giammetti e gli altri amori venuti dopo

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ha condiviso una lunga collaborazione professionale e un legame personale con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio, per oltre dodici anni. Giammetti, imprenditore di 83 anni, è stato una figura fondamentale nel successo di Valentino. Dopo la fine della loro relazione, Garavani ha avuto altri amori e rapporti. Valentino Garavani si è spento ieri a Roma all’età di 93 anni.

Dodici anni insieme a livello sentimentale ma il loro sodalizio lavorativo è iniziato ben prima: Giancarlo Giammetti, imprenditore di 83 anni, è stato il compagno del grande Valentino Garavani che si è spento ieri a Roma all’età di 93 anni. Lui è stato non soltanto suo compagno di vita (per 12 anni), ma soprattutto socio strategico, che ha contribuito in modo decisivo alle sue fortune. I due destini si incrociarono a Roma, nell’estate del 1960, al Café de Paris di via Veneto, in piena “Dolce Vita”. L’incontro fu casuale ma determinante, e pochi giorni dopo i due si ritrovarono a Capri: lì ebbe inizio una relazione personale e professionale destinata a durare decenni e a segnare la storia della moda italiana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

