Marco Liorni guida il Gran Galà Telethon de L’Eredità | ospiti e anticipazioni

Una prima serata speciale, pensata per unire intrattenimento e solidarietà. Va in onda questa sera su Rai1, alle 21.30, “L’Eredità – Gran Galà Telethon”, l’appuntamento conclusivo della maratona Rai dedicata a Telethon. Alla guida del game show, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, torna Marco Liorni, chiamato a condurre una puntata evento che porta sullo stesso palco gioco, musica e impegno sociale. Ospiti e concorrenti della serata. A rendere ancora più spettacolare la sfida saranno i concorrenti d’eccezione, divisi in coppie. In gara ci saranno Paola Perego e Paolo Belli, Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Gianmarco Tognazzi e Frank Matano, Fru e Ciro dei The Jackal e Gianluca Gazzoli insieme a Ilaria D’Amico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

