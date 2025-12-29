I giovani atleti dello Shorin Karate della Scuola San Domenico di Guzman si sono distinti alla competizione International Children al Festival dell’Oriente di Carrara, ottenendo un totale di 11 medaglie: 5 d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo. Con prestazioni eccellenti in tutte le categorie, hanno confermato il loro impegno e la crescita tecnica nel percorso di formazione sportiva.

Ottima prova da parte dei giovanissimi dello Shorin karate della Scuola San Domenico di Guzman che, alla competizione International children svolta al Festival dell’Oriente a Carrara, hanno conquistato 5 medaglie d’oro, altrettante d’argento e una di bronzo, salendo sul podio di tutte le categorie ha cui hanno preso parte. Tutto questo sia nella specialità delle forme ( kata ) sia in quelle del combattimento ( kumite ). Nel dettaglio il primo gradino del podio è stato conquistato da Maira Piscitelli, Flavio Calderone, Gioia Pan, Cristian Porrini e Carlotta Pecoraro, secondo gradino per Carlotta Pecoraro, Gioia Pan, Kelvin Cheng, Maira Piscitelli e Giorgio Perotta, mentre sul terzo gradino è salita Bianca Taurchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Shorin protagonista a suon di medaglie.

