Roma boss dei narcos albanesi al 41 bis

A Roma, Elvis Demce, considerato il leader dei narcos albanesi, è stato sottoposto al regime di carcere duro del 41 bis. La decisione mira a contrastare le attività di narcotraffico nella capitale, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare la criminalità organizzata. Demce, figura di rilievo nel traffico di droga, si trova ora in una fase di isolamento massimo per limitare eventuali infiltrazioni e reazioni.

