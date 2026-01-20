Le case di Valentino Garavani tra palazzi storici ville iconiche e rifugi d’autore

Le case di Valentino Garavani si inseriscono armoniosamente tra palazzi storici, ville di grande fascino e rifugi d’autore. Questi spazi riflettono l’equilibrio tra eleganza e sobrietà, incarnando l’approccio raffinato del designer all’abitare. Per Valentino, la casa rappresenta un’estensione del proprio stile e della propria creatività, un luogo che combina tradizione e innovazione in modo discreto e autentico.

Valentino Garavani ha sempre concepito l’abitare come un’estensione naturale del proprio universo creativo. Le sue case, disseminate tra Roma, Parigi, Londra, New York, Capri e la campagna francese, raccontano una visione del lusso colta, stratificata, mai improvvisata. Non semplici proprietà, ma luoghi scelti, vissuti e trasformati nel tempo, capaci di riflettere la stessa idea di eleganza che ha reso inconfondibile il suo stile nella moda. Al centro di tutto c’è Roma, città d’origine e punto di riferimento costante, anche quando la carriera internazionale lo porta a sfilare a Parigi e a vivere tra le grandi capitali del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

