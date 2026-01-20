Le case di Valentino Garavani | tra lusso eleganza e storia

Le case di Valentino Garavani rappresentano un patrimonio di eleganza e storia, riflettendo il suo stile raffinato e la sua passione per il bello. Dalla villa sull’Appia Antica alle residenze di Capri, New York e Londra, ogni dimora racconta un pezzo della sua vita e della sua visione. Questo articolo esplora le sue abitazioni più significative, simboli di un lusso discreto e senza tempo.

Dalla villa sull’Appia Antica al castello francese, passando per le residenze iconiche di Capri, New York e Londra: un viaggio. Dalla villa sull’Appia Antica al castello francese, passando per le residenze iconiche di Capri, New York e Londra: un viaggio nelle dimore dello stilista che ha fatto sognare il mondo Tra tutte le dimore di Valentino, nessuna aveva un posto così speciale nel suo cuore come la villa sull’Appia Antica. Qui lo stilista scelse di festeggiare i suoi 90 anni, circondato da amici, arte e glamour. Questa villa non è solo un edificio lussuoso: è il simbolo della Roma di Valentino, città che ha attraversato tutta la sua vita e il suo lavoro, dal primo atelier in via Condotti fino all’iconica sede di Piazza Mignanelli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

