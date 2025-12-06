Inter Como il big match che potrebbe avvicinare ancora di più i lariani alla zona Champions

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Como, i lariani di Fabregas tentano il clamoroso sorpasso a Milano? Lo scenario in caso di successo degli ospiti. A soli tre punti di distanza dalla Inter, il Como di Cesc Fabregas si prepara a dare battaglia a San Siro per un posto più in alto in classifica. Dopo tredici giornate, l’exploit della squadra lariana è chiaro nei numeri: rispetto allo scorso campionato, il Como ha guadagnato ben quattordici punti in più, mettendo in mostra una crescita esponenziale. Al contrario, l’ Inter, pur non avendo ancora trovato il ritmo migliore, continua a stare dove è abituata a stare: terza, insieme alla Roma, a solo un passo dal tandem di testa formato da Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter como il big match che potrebbe avvicinare ancora di pi249 i lariani alla zona champions

© Internews24.com - Inter Como, il big match che potrebbe avvicinare ancora di più i lariani alla zona Champions

Scopri altri approfondimenti

inter como big matchInter-Como, derby lombardo ad alta quota: la preview del big match - Probabili formazioni, precedenti e pronostico del derby lombardo ... Riporta lifestyleblog.it

inter como big matchInter-Como, Lautaro a caccia del record: può essere il primo nella storia del club - Nella gara odierna tra Inter e Como, il capitano Lautaro Martinez è alla ricerca di un nuovo record: mai nessuno ci è riuscito come l'Inter ... Come scrive spaziointer.it

inter como big matchInter–Como, a San Siro va in scena una sfida ad alta intensità: le formazioni - Sabato nel tardo pomeriggio Inter e Como si giocano molto più di tre punti: si affrontano due squadre separate da un mini- Come scrive quicomo.it

inter como big matchInter-Como pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Como con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 14° turno di Serie A. Segnala calciomercato.com

inter como big matchSerie A, 14ª giornata: Inter-Como per l’Europa, big match Napoli-Juventus al Maradona - Secondo le quote Betsson, l’Inter è favorita sul Como, il Napoli parte avanti sulla Juventus e la Lazio guida il pronostico contro il Bologna. Segnala gioconews.it

inter como big matchInter–Como: dove vedere, probabili formazioni e pronostico del duello che profuma di alta classifica - Orario, dove vederla, analisi del momento delle squadre, probabili formazioni e pronostico dopo 13 giornate. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Como Big Match