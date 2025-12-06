Inter Como il big match che potrebbe avvicinare ancora di più i lariani alla zona Champions

Inter News 24 Inter Como, i lariani di Fabregas tentano il clamoroso sorpasso a Milano? Lo scenario in caso di successo degli ospiti. A soli tre punti di distanza dalla Inter, il Como di Cesc Fabregas si prepara a dare battaglia a San Siro per un posto più in alto in classifica. Dopo tredici giornate, l’exploit della squadra lariana è chiaro nei numeri: rispetto allo scorso campionato, il Como ha guadagnato ben quattordici punti in più, mettendo in mostra una crescita esponenziale. Al contrario, l’ Inter, pur non avendo ancora trovato il ritmo migliore, continua a stare dove è abituata a stare: terza, insieme alla Roma, a solo un passo dal tandem di testa formato da Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, il big match che potrebbe avvicinare ancora di più i lariani alla zona Champions

