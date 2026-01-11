La Lazio si impone a Verona con un gol autoinflitto di Nelsson, conquistando una vittoria importante in ottica europea. Con questo risultato, i biancocelesti avvicinano ulteriormente l’obiettivo di qualificarsi alle competizioni continentali. Ecco il resoconto della partita, che si è giocata allo stadio Bentegodi, evidenziando gli aspetti principali e le implicazioni per il cammino della squadra di Lazio.

Verona Lazio 0-1, l’autorete di Nelsson consente ai biancocelesti di portare a casa i tre punti. Il resoconto del match. La sfida tra Verona Lazio si è conclusa con una vittoria di misura per i biancocelesti, in un match caratterizzato da un equilibrio sottile spezzato soltanto da un episodio fortunato. Al Bentegodi, la squadra di Maurizio Sarri porta a casa tre punti preziosi in una partita che ha vissuto il suo momento decisivo nella ripresa, lasciando i padroni di casa con il rammarico per un finale incandescente. Il primo tempo di Verona Lazio è stato un monologo biancoceleste per quanto riguarda il possesso palla (con picchi del 75%), ma le occasioni più nitide sono state neutralizzate dalle parate di Provedel e Montipò. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Verona Lazio 0-1, i biancocelesti vincono al 'Bentegodi' grazie ad un autogol. Ora l'Europa è più vicina. Il resoconto

