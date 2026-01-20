Lazio a picco all' Olimpico il Como domina per 3-0

La Lazio subisce una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Como, che si conferma in crescita e avvicina la zona europea. La squadra lariana, grazie a una doppietta di Paz e un gol di Baturina, rafforza la propria posizione in classifica, mantenendo vivi i sogni di qualificazione. La Lazio, invece, rischia di compromettere le proprie ambizioni europee, evidenziando le difficoltà di questa fase della stagione.

I lariani mettono nel mirino la Juve con una doppietta di Paz e un gol di Baturina ROMA - La Lazio rischia di dover dire addio in anticipo all'Europa, mentre il Como rinsalda il proprio sesto posto, portandosi anzi a sole due lunghezze dal quinto della Juventus. È questo il verdetto della sfida tra biancocelesti e lariani, valida per la 21^ giornata di Serie A e che ha visto gli uomini di Fabregas vincere per 3-0 a Roma. Una serata che doveva essere speciale per la Lazio, sia per la presenza dell'ex presidente Sergio Cragnotti in tribuna ma anche perché i neoacquisti Taylor e Ratkov giocavano la loro prima partita all'Olimpico, ed entrambi da titolari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Lazio-Como 0-3: Nico Paz è uno spettacolo, Fabregas domina all'Olimpico. Per Sarri l'Europa è un miraggioNella 21ª giornata di Serie A, Lazio e Como si sono affrontate all'Olimpico, con i lombardi che hanno conquistato una vittoria per 3-0.

Serie A, il Como travolge la Lazio: 0-3 all’OlimpicoNel match della 21ª giornata di Serie A, il Como conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio con il punteggio di 3-0.

