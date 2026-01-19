Lazio-Como 0-3 | Nico Paz è uno spettacolo Fabregas domina all' Olimpico Per Sarri l' Europa è un miraggio

Nella 21ª giornata di Serie A, Lazio e Como si sono affrontate all'Olimpico, con i lombardi che hanno conquistato una vittoria per 3-0. La partita ha visto un dominio evidente del Como, con Nico Paz brillante e Cesc Fabregas che ha guidato il centrocampo. Per la Lazio, la sconfitta complica le possibilità di qualificarsi all'Europa, lasciando i biancocelesti in una posizione difficile in classifica.

Gli ospiti fanno quello che vogliono nella Capitale. L'argentino segna una doppietta e si fa ipnotizzare da Provedel dal dischetto. Taylor e Marusic fra i peggiori La Lazio perde per tre a zero contro il Como nella 21esima giornata di Serie A. Non c'è partita all'Olimpico, è un dominio, una prova di forza clamorosa dei ragazzi di Fabregas sui biancocelesti domati dai primissimi minuti col gol di Baturina in avvio. I lombardi palleggiano, aumentano il ritmo a piacere mentre i laziali subiscono soltanto. Nico Paz segna una doppietta e sbaglia un rigore parato da Provedel, col portiere il migliore della squadra di Sarri che evita un passivo ancora più pesante. Lazio – Como 0-3 cronaca e highlights: prestazione divina di Baturina e Nico Paz! – VIDEO - Il Como continua ad affermarsi con prepotenza come una delle grandi del calcio italiano: i Lariani consolidano il sesto posto in virtù della netta vittoria all'Olimpico contro la Lazio grazie ad una ...

CiaoComo sport - Lazio Como 0 - 2 alla fine del primo tempo Termina il primo tempo con il Como in vantaggio di due reti, al 2' Baturina e al 24' Nico Paz. I ragazzi di mister Fabregas hanno avuto la possibilità di mettere dentro anche il terzo gol ma Nico Paz al facebook

#Lazio- #Como, le formazioni ufficiali x.com

