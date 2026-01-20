Lavoro l' allarme della Cgil | Solo un dipendente su due ha il posto fisso

Secondo un’analisi di Ires e Cgil Emilia-Romagna, solo un dipendente su due ha un contratto a tempo indeterminato. Il rapporto evidenzia un quadro regionale sopra la media nazionale, ma evidenzia anche sfide legate alla stabilità occupazionale, con un'ampia quota di lavoratori in forme contrattuali precarie. La regione, pur mostrandosi economicamente solida, deve affrontare questioni di tutela e sicurezza del lavoro.

Il quadro che emerge dall'analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna, a cura di Ires e Cgil Emilia-Romagna, restituisce l'immagine di una regione che si colloca sopra la media nazionale rispetto alle dimensioni esaminate, ma che, tuttavia, continua a fare i conti con.

