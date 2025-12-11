Lavoro i giovani non vogliono più il posto fisso Flessibilità smart working e benessere emotivo | esiste anche la vita privata

Negli ultimi anni, i giovani mostrano sempre meno interesse per il tradizionale lavoro stabile, privilegiando flessibilità, smart working e benessere emotivo. Questa nuova prospettiva riflette un cambiamento nei valori e nelle priorità, aprendo una discussione su come il mondo del lavoro si stia evolvendo per rispondere alle esigenze di una generazione in cerca di equilibrio tra vita privata e professionale.

Quante volte abbiamo sentito parlare del posto fisso come di un miraggio, di un'agognata sicurezza da raggiungere, di una garanzia di successo (professionale e economico) nella vita? Intere.

I giovani vogliono un lavoro in cui sentirsi valorizzati - È uno dei dati emersi dal Rapporto Giovani 2025, il più dettagliato strumento di conoscenza della condizione ... Scrive vita.it

Alessandro Borghese torna a parlare di lavoro: «I giovani vogliono tutto e subito» - Borghese non nega le difficoltà del sistema lavorativo italiano, ma invita i giovani a riscoprire il significato della gavetta. Da iodonna.it

