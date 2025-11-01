Cavalcavia danneggiato in Super Anas conferma la ripresa dei lavori | Riapre a gennaio

C’è l’ok di Anas. Anche a seguito dell’interessamento del segretario della Lega di Comacchio, Dario Carli, e del candidato sindaco Samuele Bellotti, infatti, è arrivata la conferma di Anas circa la ripresa dei lavori di ripristino del cavalcavia ‘Pallotta’, situato lungo il raccordo autostradale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Da lunedì 3 novembre Veneto Strade avvierà i lavori di ripristino del cavalcavia sulla SR 348 “Feltrina”, danneggiato dopo l’incidente di aprile. Prevista la chiusura totale al traffico della SP 84 “di Villa Barbaro” fino al 31 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Cavalcavia su A1 dovrà essere abbattuto - Il cavalcavia dell'A1 tra Caianello e Capua, dopo l'incendio del rimorchio del Tir avvenuto ieri, e' stato messo in completa sicurezza e ora dovrà essere demolito. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it