Lavori notturni sulla ferrovia | possibili disagi per rumori elevati

Lavori notturni sulla ferrovia a Seveso stanno portando a possibili disagi causati dai rumori elevati. Questi interventi, finalizzati al potenziamento della rete ferroviaria e alla realizzazione di un sottopasso, sono necessari per migliorare la mobilità locale. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle eventuali conseguenze sul riposo e alla segnalazione di eventuali problemi alle autorità competenti.

A Seveso procedono i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e per la realizzazione del sottopasso. Con essi, proseguono però anche i disagi notturni dovuti ai lavori.Una prima segnalazione, da parte dell’amministrazione comunale e da Ferrovienord, era già arrivata lo scorso 10 gennaio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Lavori notturni sulla Metromare, dopo i disagi scattano le penali per la dittaLavori notturni sulla Metromare hanno causato disagi e interruzioni, portando alle prime penali per la ditta incaricata. Lavori sulla rete idrica: possibili disagi temporanei per le abitazioniAcquedotto Pugliese sta eseguendo lavori di manutenzione sulla rete idrica a Francavilla Fontana e Mesagne. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Lavori notturni sulla ferrovia: possibili disagi per rumori elevati - A Seveso procedono i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e per la realizzazione del sottopasso. monzatoday.it Lavori notturni sulla SP69 e interruzione dell’energia elettrica a Caldè - Nei giorni 12 e 13 gennaio sono previsti lavori notturni sulla strada provinciale a Castelveccana in direzione Laveno, con istituzione del senso unico alternato. varesenoi.it

#News | #lavori | viabilità Corso Francia, lavori notturni all'altezza di viale Maresciallo Pilsudski dal #19gennaio al #31gennaio in fascia oraria 21/6 Qui tutti i dettagli buff.ly/WRq3gsM #Luceverde x.com

Lavori notturni da lunedì 19 gennaio per i nuovi cavidotti del trasporto pubblico, modifiche alla viabilità fino a febbraio. Voi cosa ne pensate - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.