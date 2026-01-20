Lavori notturni sulla ferrovia | possibili disagi per rumori elevati

Lavori notturni sulla ferrovia a Seveso stanno portando a possibili disagi causati dai rumori elevati. Questi interventi, finalizzati al potenziamento della rete ferroviaria e alla realizzazione di un sottopasso, sono necessari per migliorare la mobilità locale. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle eventuali conseguenze sul riposo e alla segnalazione di eventuali problemi alle autorità competenti.

A Seveso procedono i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e per la realizzazione del sottopasso. Con essi, proseguono però anche i disagi notturni dovuti ai lavori.Una prima segnalazione, da parte dell’amministrazione comunale e da Ferrovienord, era già arrivata lo scorso 10 gennaio.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

