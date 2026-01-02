Lavori sulla rete idrica | possibili disagi temporanei per le abitazioni

Acquedotto Pugliese sta eseguendo lavori di manutenzione sulla rete idrica a Francavilla Fontana e Mesagne. Questi interventi mirano a migliorare la qualità del servizio e potrebbero causare temporanei disagi alle utenze. Si consiglia di pianificare eventuali necessità di approvvigionamento alternativo e di seguire eventuali aggiornamenti sulle tempistiche.

FRANCAVILLA FONTANAMESAGNE - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Francavilla Fontana e Mesagne. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche.Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere.

