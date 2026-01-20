L' autopsia su Federica | 23 coltellate amputata la gamba sinistra

L'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato 23 ferite da arma da taglio, con quattro coltellate difensive alle mani e altre diciannove al collo e al volto. La ricostruzione dei rilievi evidenzia la brutalità dell'aggressione, che ha portato alla tragica perdita della vita della giovane. I risultati forniscono un quadro dettagliato delle modalità dell'omicidio, contribuendo alle indagini in corso.

AGI - Federica Torzullo, "è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto". Sono i risultati, secondo quanto apprende AGI, effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma dove si è svolta l'autopsia sul corpo della donna, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno nella loro abitazione nel comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'uomo, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere, dopo averla assassinata ha tentato di farla a pezzi e di far fuoco al cadavere prima di seppellirlo in una buca che aveva scavato nel terreno all'interno della ditta di famiglia di movimento terra. 🔗 Leggi su Agi.it

Femminicidio Torzullo, l’autopsia: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistraÈ stata effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche.

