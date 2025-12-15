Selvaggia Lucarelli stronca Paolo Belli | parole dure ma non ha tutti i torti poi difende una concorrente inaspettata
Selvaggia Lucarelli si confronta duramente con Paolo Belli durante Ballando con le Stelle, esprimendo critiche che, seppur dure, trovano alcune giustificazioni. Nel frattempo, la giornalista si schiera a favore di una concorrente inaspettata, rivelando tensioni e retroscena nascosti tra le quinte, spesso invisibili al pubblico.
A Ballando con le Stelle le tensioni non sempre esplodono in diretta. A volte restano sotto traccia, emergendo tra sguardi, silenzi e sfoghi raccolti lontano dalle telecamere, come accade nello spin off Ballando Segreto. In questa edizione, più pacata solo in apparenza, la competizione si è fatta sentire soprattutto nei retroscena, tra delusioni, nervosismi e reazioni che hanno acceso il dibattito. A intervenire senza filtri, come spesso accade, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato due episodi molto diversi tra loro: da un lato la rabbia di Paolo Belli, dall’altro l’atteggiamento di un’altra concorrente controversa, finendo per sorprendere molti. Donnapop.it
Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: A Lucare', vai alla sostanza, Stai ...
Selvaggia Lucarelli spara a zero su Ballando: «Senza polemiche sarebbe come una tombolata. Paolo Belli si crede Can Yaman. E Nancy Brilli...» - A pochi giorni dalla finale di Ballando con le stelle (che si svolgerà sabato 20 dicembre) Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua sull'edizione in corso, rispondendo alle ... msn.com
Ballando con le Stelle, scoppia la polemica: Carolyn Smith contro la giuria, interviene Selvaggia Lucarelli - Polemiche a "Ballando con le Stelle", con Carolyn Smith che se la prende con la giuria: l'intervento di Selvaggia Lucarelli ... notizie.it
“Avrei dovuto stare zitto”. Dopo il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli a Ballando, Paolo Belli fa mea culpa e si scusahttps://fanpa.ge/sr02r - facebook.com facebook
Taglia, punge, divide: Selvaggia Lucarelli! #CommentiSelvaggi | #BallandoConLeStelle x.com