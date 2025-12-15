Selvaggia Lucarelli si confronta duramente con Paolo Belli durante Ballando con le Stelle, esprimendo critiche che, seppur dure, trovano alcune giustificazioni. Nel frattempo, la giornalista si schiera a favore di una concorrente inaspettata, rivelando tensioni e retroscena nascosti tra le quinte, spesso invisibili al pubblico.

Selvaggia Lucarelli stronca Paolo Belli: parole dure, ma non ha tutti i torti (poi difende una concorrente inaspettata)

A Ballando con le Stelle le tensioni non sempre esplodono in diretta. A volte restano sotto traccia, emergendo tra sguardi, silenzi e sfoghi raccolti lontano dalle telecamere, come accade nello spin off Ballando Segreto. In questa edizione, più pacata solo in apparenza, la competizione si è fatta sentire soprattutto nei retroscena, tra delusioni, nervosismi e reazioni che hanno acceso il dibattito. A intervenire senza filtri, come spesso accade, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato due episodi molto diversi tra loro: da un lato la rabbia di Paolo Belli, dall’altro l’atteggiamento di un’altra concorrente controversa, finendo per sorprendere molti. Donnapop.it

