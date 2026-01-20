Laura Abenante vince il bronzo alla Open League Senior di karate

Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino ha conquistato il terzo posto alla Open League Senior di karate a Padova, il primo appuntamento del 2026 del circuito italiano. La giovane atleta, nata nel 2007, ha affrontato una competizione di alto livello con oltre duecento atleti provenienti da tutta Italia, dimostrando impegno e crescita nel panorama nazionale.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Prestigioso bronzo per Laura Abenante dell'Accademia Karate Casentino. La giovane atleta del 2007 è scesa sul tatami a Padova per il primo appuntamento del 2026 del karate italiano, la Open League Senior, che ha offerto un banco di prova di alto livello per oltre duecento dei migliori atleti di tutta la penisola. La portacolori della società di Rassina ha deciso di mettersi alla prova in questo prestigioso palcoscenico per testare il proprio percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali, dimostrando tecnica e carattere nei -50kg di Kumite (Combattimento) fino a vincere l'incontro decisivo per la medaglia di bronzo contro la veneta Martina Sartori del Karate Benaco.

