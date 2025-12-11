Karate Vincenzo Pappalardo vince l’oro alla Youth League di Venezia

Vincenzo Pappalardo si è distinto alla Youth League di Venezia, aggiudicandosi l'oro nella categoria kata Under 21. La competizione, svoltasi lo scorso fine settimana, ha visto il giovane atleta mettere in mostra le proprie capacità e determinazione, portando a casa un risultato di grande prestigio.

