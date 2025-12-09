Laura Abenante sul tatami mondiale | l’Accademia Karate Casentino vola alla Serie A1 WKF

Un’atleta dell’Accademia Karate Casentino approda sul prestigioso palcoscenico della Serie A1 della WKF – World Karate Federation. Laura Abenante sarà infatti impegnata da venerdì 9 a domenica 11 gennaio a Tbilisi, in Georgia, dove affronterà i migliori karateki del panorama internazionale in una competizione di altissimo livello che mette in palio punti fondamentali per il ranking iridato. La giovane portacolori casentinese, classe 2007, continua così il proprio percorso di crescita sportiva dopo aver già collezionato medaglie ai campionati italiani e presenze in Coppa del Mondo giovanile. Questa nuova sfida rappresenta il naturale proseguimento di un cammino affrontato con passione, disciplina e determinazione sotto la guida dei tecnici Filippo Oretti e Luca Boldrini. 🔗 Leggi su Lortica.it

