laura abenante conquista il bronzo alla open league senior di karate

Prestigioso risultato per Laura Abenante, giovane talento dell’ Accademia Karate Casentino, salita sul terzo gradino del podio alla Open League Senior disputata a Padova, primo grande appuntamento del 2026 del karate italiano. L’atleta classe 2007, portacolori della società di Rassina, ha affrontato un contesto di altissimo livello, con oltre duecento tra i migliori karateka provenienti da tutta la penisola. Abenante ha scelto di mettersi alla prova nella categoria Kumite -50 kg, confrontandosi con atlete senior di grande esperienza e dimostrando tecnica, determinazione e maturità agonistica. Il percorso sul tatami si è concluso con la vittoria decisiva per la medaglia di bronzo contro la veneta Martina Sartori del Karate Benaco, coronando una prestazione di assoluto valore. 🔗 Leggi su Lortica.it

