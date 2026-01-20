Secondo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Romano, il trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray appare ormai definito. La separazione tra il giocatore e il club partenopeo sembra essere ormai conclusa, con un possibile approdo in Turchia sempre più vicino. Restano da confermare gli ultimi dettagli, ma le tempistiche sembrano ormai chiare.

"> Il futuro di Noa Lang sembra sempre più lontano da Napoli e sempre più vicino a Istanbul. A fare chiarezza sulla situazione dell’esterno olandese è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, dove ha ricostruito i retroscena della trattativa con il Galatasaray e, soprattutto, lo stato dei rapporti tra il giocatore e l’ambiente azzurro. Secondo quanto riferito da Romano, non risultano tentativi in corso da parte del Napoli o dello spogliatoio per convincere Lang a cambiare idea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lang–Galatasaray, rottura ormai consumata: le parole di Fabrizio Romano

Frattesi Galatasaray, trattativa ferma: nessuna accelerazione immediata sul futuro del centrocampista. Le parole di Fabrizio RomanoLe trattative tra Frattesi e il Galatasaray sono attualmente ferme, senza segnali di un’accelerazione imminente sul futuro del centrocampista.

Leggi anche: Juve-Vlahovic il rinnovo, le parole di Fabrizio Romano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Lang a Istanbul giovedì: al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni (Fanatik) - Nel vertice di mercato che si è svolto nei giorni scorsi a Istanbul, è stato raggiunto l’accordo su questo nome e l’allenatore Okan Buruk lo ha contattato telefonicamente. Buruk ha illustrato a Lang ... ilnapolista.it

Lang-Galatasaray in chiusura! Romano: Parte dopo il Copenhagen. Formula e dettagli... - Noa Lang è destinato a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray: la sua cessione è ormai in chiusura e dovrebbe essere formalizzata dopo Copenhagen-Napoli. Lo riporta il ... tuttonapoli.net

Ormai prossimi alla cessione. Il #Galatasaray per #Lang, forse il #Nottingham per #Lucca. Pochi mesi, pochi lampi per entrambi. Un gol a testa in campionato e nulla più. Probabilmente rientreranno tra i FLOP più clamorosi dell'era ADL. facebook

Lang-Galatasaray in chiusura! Romano: "Parte dopo il Copenhagen. Formula e dettagli..." x.com