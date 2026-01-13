Frattesi Galatasaray trattativa ferma | nessuna accelerazione immediata sul futuro del centrocampista Le parole di Fabrizio Romano

Le trattative tra Frattesi e il Galatasaray sono attualmente ferme, senza segnali di un’accelerazione imminente sul futuro del centrocampista. Secondo Fabrizio Romano, i tempi di risoluzione restano lunghi e gli scenari rimangono aperti, influenzando le strategie dei nerazzurri nelle prossime settimane. La situazione si mantiene in evoluzione, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray, le ultime da Fabrizio Romano: tempi lunghi e scenari ancora aperti per i nerazzurri in vista delle prossime settimane. La pista che porta a Davide Frattesi e al Galatasaray resta al momento congelata. Nonostante la presenza in Italia di emissari del club turco, non si registrano passi in avanti concreti per la possibile cessione del centrocampista classe 1999, elemento chiave della rosa nerazzurra. La situazione, almeno per ora, non sembra destinata a sbloccarsi nell'immediato. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che ha spiegato come il dossier Frattesi sia ancora in una fase di totale stallo.

