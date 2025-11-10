Juve-Vlahovic il rinnovo le parole di Fabrizio Romano

L’arrivo di Luciano Spalletti ha cambiato le prospettive di Dusan Vlahovic che sembra esser ritornato al centro del progetto. Dopo i vari rumors di mercato, che vedrebbero avvicinare il giocatore con la società, Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione. Romano, nessuna novità sul fronte rinnovo. L’esperto di calciomercato ha fatto un aggiornamento sulla trattativa per il rinnovo. “ Volevo aggiungere qualcosa su Dusan Vlahovic. Si sta dicendo di tutto a proposito di un cambio di situazione, di un possibile rinnovo con la Juve. Appena avremo aggiornamenti in merito vi racconteremo, ma oggi non risulta nulla di veramente concreto in termini di cambiamento di una situazione “. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-Vlahovic il rinnovo, le parole di Fabrizio Romano

