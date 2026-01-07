lucca si allontana dal benfica il napoli vorrebbe cederlo per 30 milioni o darlo in prestito con obbligo di riscatto

Lorenzo Lucca sembra allontanarsi dal trasferimento al Benfica durante questa sessione di mercato. Il Napoli valuta una cessione a circa 30 milioni di euro o un prestito con obbligo di riscatto, ma il club portoghese non ha ancora dato l’accordo. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Lorenzo Lucca non dovrebbe approdare al Benfica in questa sessione di mercato; questo perché il Napoli vorrebbe cederlo per circa 30 milioni, o darlo in prestito con obbligo di riscatto, ma il club portoghese non è disposto ad accettare queste condizioni. Lucca e la situazione di mercato tra Napoli e Benfica. I portoghesi di Record scrivono: Il futuro di Lorenzo Lucca non dovrebbe essere al Benfica. Il 25enne è molto gradito a José Mourinho, ma le condizioni finanziarie necessarie per la sua partenza da Napoli sono proibitive. Il Napoli vorrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro, ma è consapevole che si tratta di una cifra elevata per il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

