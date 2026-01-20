Lancio della bici giù dai Murazzi dopo 3 anni scarcerata una giovane del gruppo | Dovrà dimostrare di essere cambiata

Dopo tre anni di detenzione, Denise è tornata in libertà. La giovane, coinvolta nel episodio dei Murazzi nel 2023, ha ora l’opportunità di ricostruire il suo percorso. La sua uscita rappresenta un momento di riflessione sul cambiamento e sulle conseguenze di azioni passate. Resta da vedere come Denise affronterà questa nuova fase, dimostrando, eventualmente, un reale percorso di crescita personale.

È di nuovo libera Denise, la giovane che nel 2023 non fermò gli amici che lanciarono una bici elettrica giù dai Murazzi a Torino. In seguito al lancio, il 23enne Mauro Glorioso rimase in sedia a rotelle. La ragazza, minorenne all'epoca dei fatti, dovrà dimostrare di essere cambiata attraverso lo sport e corsi professionali. I familiari: "Non siamo stati interpellati".🔗 Leggi su Fanpage.it Torino, bici lanciata giù dai Murazzi, Denise libera dopo 3 anni: "Dovrà fare volontariato e corsi professionali"Il tribunale dei minori di Genova ha disposto la scarcerazione di Denise, coinvolta nell'incidente ai Murazzi di Torino, avvenuto nel gennaio 2023. Leggi anche: Mauro Glorioso si è laureato in medicina, tetraplegico per il lancio della bici dai Murazzi: "Un esempio"

