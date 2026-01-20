Torino bici lanciata giù dai Murazzi Denise libera dopo 3 anni | Dovrà fare volontariato e corsi professionali

Il tribunale dei minori di Genova ha disposto la scarcerazione di Denise, coinvolta nell’incidente ai Murazzi di Torino, avvenuto nel gennaio 2023. Dopo tre anni, la giovane sarà libera e dovrà seguire percorsi di volontariato e corsi professionali. L’episodio ha provocato gravi conseguenze per la vittima, Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico. La decisione evidenzia il percorso di recupero e responsabilizzazione previsto per Denise.

Il tribunale dei minori di Genova ha disposto la scarcerazione anticipata di Denise, la giovane coinvolta nel grave episodio avvenuto ai Murazzi, a Torino, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, quando una bicicletta elettrica venne lanciata dalla balaustra sul lungo Po, colpendo lo studente Mauro Glorioso e rendendolo tetraplegico. All’epoca dei fatti Denise era minorenne e rimase a guardare senza intervenire mentre tre amici compivano il gesto. La ragazza è uscita nella giornata di ieri dall’ istituto penitenziario per minorenni di Pontremoli, dove stava scontando una condanna a 6 anni e 8 mesi, la più bassa tra quelle inflitte ai componenti del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Mauro Glorioso laureato in Medicina a Torino, vittima della bici lanciata dai Murazzi

Leggi anche: Torino, bici giù dai Murazzi: il giovane colpito si è laureato in Medicina

Scarcerata la ragazza minorenne della baby-gang che lanciò la bici dai Murazzi di Torino: Ora è più consapevole - È stata scarcerata ieri, 19 gennaio, la ragazza che, da minorenne, ha partecipato al tentato omicidio dei Murazzi di Torino, quando tre suoi amici maschi lanciarono una bici giù dalla balaustra alla p ... torinotoday.it

Tetraplegico per la bici lanciata giù da Murazzi, si è laureato - Sognava di diventare medico e oggi ha realizzato il suo sogno. Un sogno diventato una sfida dopo che due anni fa Mauro Glorioso, che allepoca aveva 23 anni, rimase vittima del gesto sconsiderato di ... ansa.it

