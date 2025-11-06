Mauro Glorioso si è laureato in medicina tetraplegico per il lancio della bici dai Murazzi | Un esempio
Nel gennaio del 2023 Mauro Glorioso fu colpito da quella bici scagliata senza alcun motivo dalla balaustra dei Murazzi a Torino. Il giovane frequentava il corso di medicina e finì in coma, svegliandosi tetraplegico. Dopo lunghi mesi di ricovero e poi di riabilitazione, ha trovato la forza di andare avanti e seguire il suo sogno e oggi si è laureato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Si è laureato in Medicina a Torino Mauro Glorioso, 25 anni, lo studente palermitano rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito dalla bici lanciata ai Murazzi - X Vai su X
Mauro Glorioso è rimasto tetraplegico a Torino, dove si trovava per studiare. "Ringrazio tutti i professori che mi sono stati accanto in questo percorso didattico, ma soprattutto umano" - facebook.com Vai su Facebook
Mauro Glorioso si è laureato in medicina, tetraplegico per il lancio della bici dai Murazzi: “Un esempio” - Mauro Glorioso si è laureato con una tesi sulle funzionalità del cuore presentando in particolare un lavoro sperimentale sull’utilizzo della Tac nell’infarto del miocardio, dal titolo "Valutazione ... Si legge su fanpage.it
Bici ai Murazzi, si è laureato in Medicina Mauro Glorioso - Lo studente palermitano rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito dalla bici lanciata da un gruppo di giovani ha detto: "Ora preferisco pensare al futuro" ... rainews.it scrive
Lancio della bici dai Murazzi di Torino, Mauro Glorioso si laurea in medicina: tesi degna di stampa - È il ragazzo palermitano di 25 anni che, nell’inverno 2023, è stato colpito dalla bicicletta elettrica scagliata da tre ragazzi, c ... Come scrive torinotoday.it