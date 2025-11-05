Firenze, 4 novembre 2025 - La carta d’identità cartacea, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, non sarà più valida dal 4 agosto 2026. È già possibile prenotare la richiesta per ottenere la Carta d’Identità Elettronica, che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea. La sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico può essere effettuata prenotando l'appuntmaneto nei Punti anagrafici decentrati del Comune di Firenze. Per agevolare tutte le persone che devono richiedere la nuova carta, a Firenze sono previste aperture straordinarie dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carta d'identità elettronica, aperture straordinarie a Firenze per richiederla