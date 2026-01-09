Spaccata da ' Simone abbigliamento' | sfonda vetrata con l' auto e svaligia negozio in pieno centro

Nella notte dell’8 gennaio, il negozio di Francesco Simone in piazza Cavour è stato vittima di un furto, con un'auto che ha sfondato una vetrata e ha portato via merce dal punto vendita. L’episodio ha colpito il centro città, lasciando la comunità e il commerciante coinvolti. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto e per garantire la sicurezza della zona.

