Zouhair Atif, 19 anni, si trova attualmente in isolamento nel carcere della Spezia, sotto sorveglianza ogni 15 minuti. Dal tragico episodio avvenuto nella scuola Enrico Chiodo, dove ha ucciso un compagno, la sua condizione è stata drasticamente modificata. Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio sulla sua situazione attuale, senza enfasi o sensazionalismi.

La Spezia, 20 gennaio 2026 – E’ sorvegliato a vista, un controllo ogni 15 minuti. La vita di Zouhair Atif, 19 anni, da quel maledetto venerdì mattina, da quando nella scuola spezzina Enrico Chiodo ha accoltellato a morte un compagno, è ridotta in una cella di isolamento, camera 1, del carcere della Spezia. Per lui è stata disposta la massima sorveglianza. Gli studenti non rientrano a scuola: “Ma le assenze non saranno contate”. Omicidio in classe, rabbia e protesta Un omicidio quello commesso da Atif aggravato da futili motivi ma soprattutto ‘ connotato da peculiare brutalità ’ e «allarmante disinvoltura»: è questo che il gip del tribunale della Spezia scrive al termine dell'interrogatorio di garanzia del 19enne che all’interno dell’istituti tecnico spezino ha ucciso Abanoud Youssef, 18 anni, italiano di origine egiziana e suo compagno di scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vita in carcere di Atif dopo aver ucciso il compagno di scuola: sorvegliato ogni 15 minuti

Ucciso a scuola a La Spezia: Atif resta in carcere per omicidio aggravatoA La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l’istituto professionale Domenico Chiodo, con il decesso di un ragazzo avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Ucciso a scuola a La Spezia, Atif resta in carcere: il gip contesta l’omicidio aggravato dai futili motiviIl gip ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef avvenuto a La Spezia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Carcere, un 25enne si suicida a Santa Maria Capua Vetere; La vita dei detenuti di Rebibbia in mostra (dentro al carcere romano); Sconto di pena per Robinho: cinque mesi in meno. Dall'orto alla radio, la sua vita in carcere; Rebibbia, dentro al carcere. Come vivono i detenuti? Qui combatti contro il tuo carattere.

La vita dei detenuti di Rebibbia in mostra (dentro al carcere romano) - Nel Nuovo complesso penitenziario è da oggi in mostra Un mondo alla rovescia, un progetto realizzato da Hyperlocal che racconta le storie e la quotidianità di una ventina di detenuti ... ilfoglio.it

Giovane detenuto si toglie la vita in carcere - Nuovo dramma nel sistema penitenziario italiano. Un detenuto di 25 anni si è suicidato nella notte all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il giovane si è ... ilfattovesuviano.it

"Bandito: Matteo Boe, la vita, il carcere, la libertà", di Laura Secci, edizione Il Maestrale. Salve a tutti/e pur sapendo che questo libro è " introvabile" non voglio assolutamente arrendermi e fiduciosa che qualcuno/a tra di voi possa in qualche modo realizzare qu facebook

Visori VR in carcere: così i detenuti preparano il ritorno alla vita x.com