Padova Annabella Martinelli scompare nel nulla Appelli e ricerche per la studentessa di 22 anni

Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, residente a Padova, in zona Brusegana, uscita di casa in bicicletta la sera del 6 gennaio e mai più tornata. La ragazza vive con la famiglia he ne ha denunciato la scomparsa. Si cerca nei Colli Euganei e in tutta la provincia. Ha lasciato casa il 6 gennaio, alle 20, in bici. L’ultimo aggancio del cellulare, poi il buio. Annabella si sarebbe allontanata da casa, in bici, intorno alle 20. Era serena e nulla lasciava presagire ad un allontanamento volontario. La cella del cellulare, riporta il Corriere della Sera, è stata agganciata un’ultima volta nella zona di Teolo (Padova), dove, da ieri sabato mattina 10 gennaio, si stanno concentrando i controlli degli elicotteri dei vigili del fuoco e della Protezione civile. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla: si cerca la 22enne Annabella Martinelli Leggi anche: Annabella esce di casa con la bici e scompare nel nulla: ricerche disperate in tutta Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Padova, scomparsa studentessa di 22 anni: mobilitazione social per Annabella Martinelli, ricerche in corso; PADOVA | Scomparsa una ragazza di 22 anni: appello per ritrovare Annabella Martinelli; Scomparsa nel Padovano: famiglia e amici lanciano l'appello per ritrovare Annabella Martinelli; Ragazza scomparsa da quattro giorni, ricerche in corso nel Padovano. Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla: si cerca la 22enne Annabella Martinelli - La studentessa di Giurisprudenza è uscita di casa il 6 gennaio per un giro sulla sua bicicletta rosa. fanpage.it

