Kim Kardashian | ChatGpt mi ha fatto fallire gli esami di Giurisprudenza!

La 43enne star dei reality e aspirante avvocato attribuisce all'intelligenza artificiale un ruolo fondamentale nella riuscita dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense in California. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kim Kardashian: "ChatGpt mi ha fatto fallire gli esami di Giurisprudenza!"

