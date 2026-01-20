La storia di Raffaele il portalettere che racconta il suo lavoro in vignette

Da Aprilia, Raffaele Pecci, un portalettere di 46 anni, condivide il suo lavoro quotidiano attraverso vignette che interpretano scene di vita d’ufficio e momenti di routine. La sua narrazione visiva offre uno sguardo autentico e sobrio sulla professione, combinando umorismo e realismo. Un modo originale per conoscere le sfide e le piccole storie che accompagnano il lavoro di un portalettere, con semplicità e naturalezza.

Arriva da Aprilia la storia di Raffaele Pecci, portalettere di 46 anni che racconta il lavoro quotidiano attraverso vignette ironiche e scene di vita d’ufficio. In servizio presso il Centro di Recapito di Aprilia, Raffaele Pecci negli ultimi mesi è diventato un punto di riferimento non solo per i.🔗 Leggi su Latinatoday.it La storia di Luca, il portalettere di Sabaudia che consegna la posta e scrive romanziLuca D’Onofrio, 39 anni, combina il suo lavoro come portalettere a Sabaudia con la passione per la scrittura. Leggi anche: In Gomorra – Le Origini, si racconta anche la storia di Raffaele Cutolo? È nascosto dietro ‘o Paisano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. La storia di Raffaele, il portalettere di Aprilia che racconta il suo lavoro in vignette; Raffaele, il portalettere che racconta il lavoro quotidiano a colpi di vignette; VIVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO DELL’IPSSEOA RAFFAELE VIVIANI DI CASTELLAMMARE DI STABIA, UN VIAGGIO TRA CULTURA, GUSTO E TERRITORIO; La voce del mare: Raffaele Carrieri. Virginia Raffaele, dalla comicità al cinema/ I rumors del flirt con Checco Zalone: “Ci abbiamo riso su” - Virginia Raffaele, i gossip sulla presunta storia di Checco Zalone e i successi della carriera: nel 2024 ha vinto il Nastro d'argento ... ilsussidiario.net

Skeptical Health. . Infermieri San Raffaele: una Storia dove Nessuno Esce Vincitore Ne abbiamo parlato con Giorgia Scalese e Simone Montechiaro, Fondatori di Studio Achillea, nell’Episodio 52 di Skeptical Health, in uscita venerdì 16 gennaio! #Podcas - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.