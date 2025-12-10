La storia di Luca il portalettere di Sabaudia che consegna la posta e scrive romanzi

Latinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca D’Onofrio, 39 anni, combina il suo lavoro come portalettere a Sabaudia con la passione per la scrittura. Dal 2021 in Poste Italiane, vive una doppia vita tra consegne quotidiane e creazione letteraria, dimostrando come due passioni possano coexistete e arricchirsi reciprocamente.

Da un lato il lavoro nel Centro di Recapito di Sabaudia, dall’altra la passione per la scrittura. Cammina su questo doppio binario la storia di Luca D’Onofrio, 39 anni, in Poste Italiane dal 2021 e attualmente applicato nel ruolo di portalettere.Luca vive a Fondi con la moglie Sara e la figlia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica