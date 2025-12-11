Spesa famiglie in cultura cresce a 100 euro al mese ma il divario territoriale si allarga | il Nord supera il Sud di 39 euro
Nel 2025, la spesa media mensile delle famiglie italiane per la cultura ha raggiunto i 100 euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, il divario territoriale si amplia, con il Nord che spende 39 euro in più rispetto al Sud. L'analisi dell'Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio-Swg evidenzia questa crescita e le disparità regionali.
La spesa media mensile delle famiglie italiane per la cultura ha raggiunto i 100 euro nel 2025. Il dato emerge dall'Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio-Swg sui consumi culturali e rappresenta un incremento rispetto ai 94,6 euro del 2024 e agli 83,2 euro del 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
