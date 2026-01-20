La sobria protesta di Iv davanti all' ambasciata iraniana per distinguere popolo e regime

Una manifestazione organizzata da Italia Viva si è svolta davanti all’ambasciata iraniana, esprimendo una protesta pacifica e rispettosa. L’evento mira a distinguere il popolo iraniano dal regime, sottolineando l’importanza di un dialogo basato sulla pace e sul rispetto reciproco. La manifestazione si inserisce in un contesto di attenzione e sensibilità, privilegiando un approccio sobrio e diretto, senza enfasi o spettacolarizzazione.

C'è un elemento di sobrietà, più che di spettacolarizzazione, nella manifestazione organizzata da Italia Viva davanti all'ambasciata iraniana. Un gesto semplice, diretto, che evita il linguaggio generico delle condanne rituali e prova invece a fissare un punto politico chiaro: distinguere senza ambiguità tra il popolo iraniano e il regime che lo governa. La scelta di riprendere un simbolo diventato noto a livello internazionale non serve ad alzare i toni, ma a rendere comprensibile il messaggio. L'Iran non è un dossier astratto né una questione da risolvere con formule diplomatiche automatiche.

