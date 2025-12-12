Il thriller del 2025 che ha conquistato 77mila lettori e continua a far parlare tutti | da pelle d’oca

Nel 2025, un thriller ha catturato l'attenzione di 77 mila lettori, diventando un fenomeno di successo. Con l'arrivo della fine dell'anno, si fanno i bilanci anche nel panorama letterario, tra classifiche e riconoscimenti, evidenziando le opere che hanno lasciato il segno nel cuore dei lettori.

Con la fine dell’anno si tirano le somme anche nel mondo della letteratura, con le classifiche dedicate ai libri. Nel 2025, oltre 7 milioni di voti hanno decretato i titoli più amati in diverse categorie letterarie, rivelando le preferenze di un pubblico vasto e variegato. Tra i risultati più attesi, spiccano quelli relativi al miglior romanzo di suspense, che ha conquistato oltre 77.000 voti, e il miglior romanzo di fantascienza, scelto da oltre 45.000 lettori. La rivelazione di Holly Jackson. Dopo una settimana di votazioni, dal 23 al 30 novembre, Goodreads ha annunciato che il titolo più votato nella categoria “mystery & thriller” è Not Quite Dead, di Holly Jackson, con ben 77. Robadadonne.it A soli quattro anni dall’uscita, Netflix ha già ufficializzato il remake di questo acclamato thriller - A pochi anni dall’uscita originale, Netflix ha già in sviluppo il remake di questo thriller di successo con un nuovo regista. bestmovie.it Il cuculo di cristallo, trama e cast della serie tv thriller spagnola - Il cuculo di cristallo riunisce interpreti riconoscibili per diverse esperienze nel panorama televisivo e cinematografico spagnolo. tg24.sky.it Un ragazzo accusato di omicidio. Una psichiatra che lo osserva di nascosto. E un silenzio che diventa sempre più assordante. In silenzio (Muted) è il thriller psicologico spagnolo di Netflix che ha conquistato l’Europa con la sua tensione e le sue ombre. Dai - facebook.com facebook © Robadadonne.it - Il thriller del 2025 che ha conquistato 77mila lettori e continua a far parlare tutti: da pelle d’oca

Thriller Dance - Michael Jackson - New York City Halloween Parade 2025

Video Thriller Dance - Michael Jackson - New York City Halloween Parade 2025 Video Thriller Dance - Michael Jackson - New York City Halloween Parade 2025