A Presicce Acquanica, in provincia di Lecce, un’attività commerciale è stata presa di mira negli ultimi mesi a causa della sua posizione strategica. Don Coluccia esprime solidarietà agli imprenditori locali, sottolineando l’importanza di tutelare il tessuto economico e sociale della zona. La situazione evidenzia le sfide legate alla presenza di attività criminali e la necessità di un impegno condiviso per garantire la sicurezza e la legalità.

A Presicce Acquanica, in provincia di Lecce, negli ultimi mesi un'attività è stata bersagliata perché si trova in un punto strategico per lo spaccio. Dalle minacce di morte alle bombe, i mafiosi le stanno provando tutte per intimidire i proprietari che non vogliono scendere a compromessi. Accanto a loro si schiera anche Don Coluccia: "La droga non è invincibile. Non bisogna tacere, quando si sanno cose vanno segnalate alle forze di Polizia che in questo momento stano facendo un lavoro importante". Nonostante ciò, molte di queste famiglie che vendono droghe sono già note alle Forze dell'Ordine e qualcuno è già ai domiciliari, eppure tanta gente ha ancora paura di loro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lecce, attività presa di mira dai mafiosi: Don Coluccia si schiera con gli imprenditori

Leggi anche: Colle: allarme vandalismo. Presa di mira l’opera dedicata a Don Bosco

Leggi anche: Roma, reportage dal Quarticciolo con don Coluccia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Analisi acqua alimenti a Ancona, Quartiere Porto, impianti di aerazione per pescherie: Analisi Legionella e Sicurezza Idrica: Procedure e Normative da Rispettare Laboratorio di analisi alimenti a Sassari, Sardegna - Attività: Ristoranti, Supermercati, Mercati , A - facebook.com facebook