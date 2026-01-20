La scuola elementare più piccola d' Italia | c' è una sola alunna

A Ginostra, piccola frazione di Lipari nell’arcipelago delle Eolie, si riapre dopo oltre vent’anni la scuola elementare, unica nel suo genere in Italia, con una sola alunna. Questa riapertura rappresenta un importante segnale di ripresa per la comunità locale e testimonia l’impegno nel mantenere attive le tradizioni e il diritto all’istruzione anche in contesti remoti.

