La scuola più piccola d’Italia con una sola alunna

È sull’isola di Stromboli, uno dei posti dove possono essere concesse deroghe sulle soglie minime per formare una classe Il prossimo settembre a Ginostra, sull’isola di Stromboli, aprirà la scuola elementare più piccola d’Italia: sarà formata da una sola alunna e un solo insegnante. È la prima volta che la scuola viene riaperta, vent’anni dopo la chiusura per mancanza di alunni. Ginostra si trova nella parte sud-occidentale dell’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. È una frazione del comune di Lipari. Nei mesi invernali ci abita una trentina di persone, che d’estate diventano alcune decine con l’arrivo dei turisti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

