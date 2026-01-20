A Ginostra torna la scuola prima alunna dopo oltre vent’anni e solo un' insegnante | è la più piccola d’Europa

A Ginostra, frazione di Stromboli, torna la scuola elementare dopo oltre vent’anni. Con una sola insegnante e la prima alunna in epoca recente, la comunità riprende un’attività fondamentale per la vita locale, segnando un passo importante per il mantenimento delle tradizioni e il coinvolgimento delle nuove generazioni in un contesto isolano.

Dopo più di vent'anni, Ginostra, piccola frazione di Stromboli nelle Eolie, riavrà la sua scuola elementare. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha approvato l'istituzione del plesso nell'ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 20262027 nella provincia di.

Bimba compie 6 anni, potrebbe riaprire dopo oltre 20 anni la scuola a GinostraA Ginostra, dopo più di vent'anni, potrebbe riaprire la scuola per accogliere i bambini del luogo.

Dal prossimo 1° settembre, Ginostra, il villaggio sul mare con 30 abitanti sull’isola di Stromboli, nelle isole Eolie, avrà un plesso scolastico statale. E sarà frequentato da una sola alunna di sei anni, che frequenterà la prima classe della primaria. - facebook.com facebook