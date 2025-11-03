Rangers sconfitta nel derby di coppa con il Celtic | ora c’è la Roma
Dopo due settimane intense e tre gare di campionato, la Roma mette momentaneamente da parte la Serie A per tornare a concentrarsi sull’ Europa League. La competizione continentale riparte questa settimana e i giallorossi di Gian Piero Gasperini sono chiamati a reagire dopo le due sconfitte interne subite contro Lille e Viktoria Plzen, che hanno complicato la corsa verso la qualificazione. Il momento dei Rangers. I prossimi avversari saranno i Rangers, formazione scozzese attualmente ultima (36ª) nella League Phase di Europa League, ma quarta in campionato, a 14 punti dalla capolista Hearts (che ha però disputato una gara in più). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
