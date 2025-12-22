il ritorno al concistoro straordinario per le sfide della chiesa e del mondo la riflessione di cristiano

La conclusione dell’anno giubilare sarà seguita da uno dei più indicativi atti di governo di papa Leone XIV. Infatti proprio per i due giorni successivi, il 6 e 7 gennaio, ha convocato a Roma tutti i cardinali per il suo primo Concistoro straordinario. Non sarà dunque il più frequente Concistoro deliberativo, che si conosce soprattutto per ufficializzare i nuovi santi, ma dell’incontro tra il papa e tutti i cardinali per “favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell’esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Santa Sede. 🔗 Leggi su Formiche.net

