La reunion dei Bluvertigo è davvero necessaria? Nove domande sul loro ritorno

La reunion dei Bluvertigo, annunciata con una sola data a Milano il 14 aprile 2026, ha suscitato diverse riflessioni. Questa notizia invita a chiedersi se il ritorno della band sia davvero necessario o se rappresenti semplicemente un momento di ritorno alle scene. In questo articolo, analizzeremo le motivazioni e le possibili implicazioni di questo ritorno, cercando di offrire una panoramica obiettiva e informativa.

È notizia di ieri che i Bluvertigo tornano insieme. Una data sola, a Milano, il 14 aprile 2026: “Non è nostalgia”, la loro dichiarazione. Una notizia che pesa, perché le reunion oggi non sono più un’eccezione ma una costante del panorama musicale. Ed è proprio per questo che la prima domanda che mi sono fatto è stata semplice e forse scomoda: è davvero necessaria una reunion dei Bluvertigo? Non ho una risposta pronta. E forse non è nemmeno questo il punto. Il comunicato ufficiale diffuso dalla band prova a spostare l’attenzione lontano dall’operazione nostalgia, lasciando aperta la possibilità di una possibile riattivazione del progetto Bluvertigo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

