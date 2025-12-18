Oggi, migliaia di agricoltori italiani hanno invaso le strade con 500 trattori, esprimendo il loro dissenso verso politiche europee che minacciano il futuro dell’agricoltura. La protesta sottolinea la preoccupazione per la sicurezza alimentare, la sopravvivenza delle aziende agricole e il rischio di un settore in crisi. Un movimento di rabbia e speranza, volto a difendere il valore e il ruolo fondamentale di chi coltiva la terra.

© Iltempo.it - Protesta degli agricoltori: 8mila manifestanti e 500 trattori paralizzano la città

"Siamo in piazza per dire no a un'Europa che svende l'agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell'Unione e rischia di far chiudere, solo in Italia, oltre 270mila aziende del settore. È inaccettabile: o arriva una scossa politica forte e un cambio di rotta deciso o si condanna il nostro futuro". Così il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, dalla grande manifestazione a Bruxelles, con 10mila produttori e centinaia di trattori provenienti da ogni parte del continente. Secondo le stime di Cia, se confermata, la proposta di riforma della Pac post 2027 con meno risorse e fondo unico potrebbe avere effetti devastanti per l'agricoltura italiana, mettendo a rischio la sopravvivenza di 270mila aziende del settore, pari a quasi un terzo del totale (31,65%), a partire dalle più piccole e vulnerabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: La protesta degli agricoltori a Bari: lungomare bloccato da trattori e manifestanti

Leggi anche: Protesta trattori a Bruxelles, la polizia blocca gli agricoltori e aziona gli idranti – Video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bignami: Italia protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita?.

Bruxelles, protesta degli agricoltori durante il vertice Ue - Il 18 dicembre centinaia di agricoltori sono entrati a Bruxelles con i trattori, bloccando strade e incendiando container mentre i leader dell’Unione europea erano riuniti in vertice. tg24.sky.it