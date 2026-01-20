La principessa Eugenia ha deciso di interrompere i rapporti con il padre, il principe Andrea, in seguito alle vicende legate allo scandalo Epstein. Questa scelta rappresenta una svolta significativa nelle relazioni familiari, evidenziando il desiderio di mantenere una posizione distaccata rispetto alle controversie che hanno coinvolto la famiglia reale. La decisione riflette una volontà di separarsi da situazioni di criticità e di preservare l’immagine pubblica.

(Adnkronos) – La principessa Eugenia ha tagliato definitivamente i ponti con papà Andrew, il fratello di re Carlo caduto in disgrazia. Assieme alla sorella Beatrice, ha inviato un forte messaggio di solidarietà alla famiglia reale quando hanno scelto di trascorrere il Natale con loro invece che con i genitori. Tuttavia, le figlie di Andrea starebbero adottando approcci molto differenti nel rapporto col padre. E sembra che Eugenia non parli più con l’ex duca di York. “Non c’è alcun contatto, niente. È come Brooklyn Beckham (che non parla più con i genitori David e Victoria Beckham, ndr): lo ha completamente tagliato fuori”, ha dichiarato una fonte al Mail on Sunday “Beatrice sta cercando di mantenere un equilibrio tra il non tagliare fuori suo padre e il rimanere vicina alla Famiglia Reale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La principessa Eugenia rompe con papà Andrew, la decisione dopo lo scandalo Epstein

Daily Crown: la principessa Eugenia taglia completamente i ponti con papà AndrewLa principessa Eugenia ha deciso di interrompere ogni rapporto con il padre, il principe Andrew, segnando una rottura definitiva.

“La principessa Eugenia furiosa con il padre Andrea per lo scandalo Epstein, non gli rivolge più la parola e non l’ha voluto vedere a Natale”: lo rivela il Daily MailSecondo quanto riportato dal Daily Mail, la principessa Eugenia avrebbe interrotto ogni contatto con suo padre, Andrea, a causa dello scandalo Jeffrey Epstein.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sono sconvolta. Famiglia reale nel caos, rottura totale tra il principe e la figlia: cosa succede; Eugenia di York rompe con il padre Andrea dopo lo scandalo Epstein.

La principessa Eugenia rompe con papà Andrew, la decisione dopo lo scandalo Epstein - La principessa Eugenia ha tagliato definitivamente i ponti con papà Andrew, il fratello di re Carlo caduto in disgrazia. Assieme alla sorella Beatrice, ha inviato un forte messaggio di solidarietà all ... adnkronos.com

Non parla più con suo padre. La principessa Eugenia taglia i ponti con Andrea - La secondogenita degli ex duchi di York, Andrea e Sarah, avrebbe preso una decisione netta per riprendere in mano la propria vita ... msn.com

La principessa ha interrotto ogni contatto col padre dopo le rivelazioni sul suo legame con il finanziere pedofilo - facebook.com facebook

La principessa Eugenie avrebbe chiuso definitivamente i rapporti con il padre Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein. La principessa mentre Beatrice mantiene invece ancora uno spiraglio aperto. x.com