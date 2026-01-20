Daily Crown | la principessa Eugenia taglia completamente i ponti con papà Andrew

La principessa Eugenia ha deciso di interrompere ogni rapporto con il padre, il principe Andrew, segnando una rottura definitiva. La scelta riflette le tensioni familiari e le recenti controversie che coinvolgono il membro della famiglia reale britannica. Questa decisione segna un cambiamento importante nelle dinamiche familiari e suscita attenzione sul ruolo e le relazioni all’interno della monarchia.

Londra, 20 gen. (Adnkronos) - La principessa Eugenia ha tracciato una linea netta e inflessibile nei confronti del padre Andrew, il fratello di re Carlo caduto in disgrazia. Assieme alla sorella Beatrice, ha inviato un forte messaggio di solidarietà alla famiglia reale quando hanno scelto di trascorrere il Natale con loro invece che con i genitori. Tuttavia, le figlie di Andrea starebbero adottando approcci molto differenti nel rapporto col padre. E sembra che Eugenia non parli più con l'ex duca di York. "Non c'è alcun contatto, niente. È come Brooklyn Beckham (che non parla più con i genitori David e Victoria Beckham, ndr): lo ha completamente tagliato fuori", ha dichiarato una fonte al Mail on Sunday "Beatrice sta cercando di mantenere un equilibrio tra il non tagliare fuori suo padre e il rimanere vicina alla Famiglia Reale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

