La nuvolosità si dirada in serata cieli sereni

La giornata di martedì 20 gennaio a Bergamo sarà caratterizzata da condizioni generalmente serene, con nubi sparse al mattino e un cielo che si dirada nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni climatiche stabili e asciutte. La nuvolosità si riduce nel pomeriggio, garantendo un quadro meteo favorevole per le attività all'aperto e gli spostamenti.

Le previsioni meteo a Bergamo per la giornata di martedì 20 gennaio: giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1115m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo diamo uno sguardo al tempo sulla Lombardia. La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

